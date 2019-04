Hoppegarten: Elf Renntage 2019 - Großer Preis im August

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoppegarten (dpa/bb) - Das Rennjahr auf dem historischen Rasen der Galopprennbahn Hoppegarten beginnt am Sonntag mit der großen Saisoneröffnung. Insgesamt stehen vom 7. April bis zum 13. Oktober elf Renntage an. Die Brandenburger und Berliner Turffreunde dürfen sich vor allem auf fünf Prüfungen der Europa-Gruppen I bis III (Preisgeld von 55 000 bis 155 000 Euro), sieben Listen-Rennen (je 25 000 Euro) und zwei BBAG-Auktionsrennen (je 52 000 Euro) freuen.

Saisonhöhepunkt ist der Große Preis von Berlin (155 000 Euro) für dreijährige und ältere Pferde, der zum 129. Mal entschieden wird. Die Gruppe I-Prüfung über die klassische 2400-Meter-Distanz ist in das zweitägige Grand Prix-Festival am 10. und 11. August ebenso eingebettet wie drei Listenrennen über 1200 bis 2800 Meter. Neben den Renntagen in Hoppegarten sind mehrere Veranstaltungen geplant, die wesentlich zur Finanzierung des Jahres 2019 beitragen.

Gegenwärtig werden rund 130 Pferde in Hoppegarten trainiert. Unverändert betreut der erfolgreichste Trainer Roland Dzubasz (bisher 629 Siege) den größten Bestand. Unter seinen 40 Pferden vertritt der drei Jahre alte Hengst Stex die beste Klasse. Mit 24 Pferden geht Jan Korpas ins Rennjahr. 20 Pferde befinden sich in dem von Uwe Stech geleiteten Trainingsquartier, wobei die Schimmelstute Sunnylea des GaloppClubs Hoppegarten das Aushängeschild verkörpert.