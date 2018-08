Dschingis Secret Favorit im Großen Preis von Berlin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hoppegarten (dpa/bb) - Vorjahressieger Dschingis Secret mit Adrie de Vries geht als Favorit in den 128. Großen Preis von Berlin. Beim Höhepunkt des zweitägigen Festival-Meetings am Sonntag auf der Galopprennbahn Hoppegarten zählen der Derbysieger von 2017, Windstoss (Maxim Pecheur), und Royal Youmzain (Eddie Pedroza) zu den stärksten Gegnern. Im Feld der sieben Bewerber geht es auf der Distanz von 2400 Metern um eine Siegprämie von 110 000 Euro. Insgesamt werden 175 000 Euro ausgeschüttet.

Bei dem Jahrgangsvergleichsrennen für dreijährige und ältere Pferde der Europa Gruppe I ist auch ein Spitzenpferd aus England dabei. "Scheich Mohammed schickt aus seinem weltweit größtem Vollblut-Imperium mit Best Solution eines seiner besten älteren Pferde zum Saisonhöhepunkt nach Hoppegarten", sagte Rennbahn-Eigentümer Gerhard Schöningh am Donnerstag. "Der Hengst soll das Rennen als Vorbereitung für den weltberühmten Melbourne-Cup wahrnehmen. Best Solution hat vor Kurzem ein Gruppe II-Rennen in England gewonnen, wird vom Routinier Pat Coscrave geritten, ist bestens auf dem Posten und reist im Flugzeug nach Berlin."