Be My Sheriff gewinnt Preis von Dahlwitz in Hoppegarten

Hoppegarten (dpa/bb) - Der fünfjährige Hengst Be My Sheriff mit dem französischen Jockey Lukas Delozier hat auf der Galopprennbahn Hoppegarten den Preis von Dahlwitz über 2000 Meter gewonnen. Der Sieger setzte sich bei dem mit 25 000 Euro dotierten Listenrennen am Sonntag vor dem Favoriten und Vorjahrssieger Devastar (Adrie de Vries) und dem großen Außenseiter All for Arthur (Filip Minarik) durch.

Der ursprünglich als Dritter ins Ziel gekommene Itobo (Marco Casamento) wurde disqualifiziert, weil sein Reiter 600 Gramm zu wenig gewogen hatte. Be My Sheriff gehört Nadine Siepmann (Köln), die sich über 14 000 Euro Siegprämie freuen darf. Trainiert wird der Sieger von Henk Grewe in Köln.

Im zweiten Hauptereignis triumphierte Mitfavorit Ernesto unter Ex-Champion Adrie der Vries im Sattel. In dem über Steherdistanz von 2800 Metern führenden Altano-Rennen (25 000 Euro) verteidigte der vierjährige Hengst die Führung vor Alounak (Antoine Hamelin) und Moonshiner (Filip Minarik). Ernesto gehört dem Stall Reckendorf, die Siegprämie betrug 14 000 Euro.