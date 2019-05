Johannes Ehning gewinnt Derby-Eröffnungsspringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Johannes Ehning hat das Eröffnungsspringen beim Derby-Turnier in Hamburg gewonnen. Der 36-Jährige aus Stadtlohn setzte sich am Mittwoch zum Auftakt des fünftägigen Reit-Spektakels mit C-Jay durch. Auf dem zehn Jahre alten Schimmel zeigte er in 62,91 Sekunden den schnellsten fehlerfreien Ritt und verwies Max-Hilmar Borchert (Stechlin) auf Catherina auf den zweiten Platz. Dritte wurde die für Polen startende Cassandra Orschel mit Dacara.

Höhepunkt des ersten Tages ist am Nachmittag die mit 25 000 Euro dotierte erste Qualifikation zum 90. deutschen Spring-Derby am Sonntag. Nach der zweiten Qualifikation am Freitag steht fest, wer im Kampf um das Preisgeld von 120 000 Euro und das Blaue Band des Derby-Siegers startet.

Die Veranstaltung dauert bis zum Sonntag. Neben dem Kult-Springen steht der Große Preis der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag im Mittelpunkt. Dabei gibt es insgesamt 300 000 Euro zu gewinnen. Insgesamt ist das Derby-Turnier mit 1,45 Millionen Euro dotiert, der Etat beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro.