Donjah und Noble Noon beim Galopp-Derby favorisiert

Hamburg (dpa/lno) - Gut sieben Monate vor dem 150. Deutschen Galopp-Derby auf der Rennbahn in Hamburg-Horn haben sich bereits zwei Favoriten herauskristallisiert. Neben Noble Noon werden beim Jubiläum am 7. Juli 2019 auch der Stute Donjah gute Siegchancen eingeräumt. Zuletzt hatte 1997 in Borgia eine Stute das prestigeträchtige Rennen gewonnen. Aktuell gemeldet sind für das Derby 105 Pferde, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Nächster Streichtermin ist der 10. Dezember. Im Rahmen der Veranstaltung sind sieben Renntage geplant.

Die vom Düsseldorfer Henk Grewe trainierte Stute Donjah hatte Anfang November in Krefeld auf sich aufmerksam gemacht. Sie distanzierte damals in einem 55 000-Euro-Rennen acht Hengste klar und sorgte für den ersten Sieg einer Stute in diesem Rennen seit 29 Jahren.