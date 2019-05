Derby international: Reiter aus 13 Nationen gemeldet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die 90. Auflage des deutschen Spring-Derbys wird so international wie seit langem nicht mehr. Insgesamt 78 Reiter aus 13 Nationen haben für die Qualifikationen zum Klassiker am Sonntag in Hamburg gemeldet. Turnierchef Volker Wulff vermutete am Dienstag, dass die Erfolge ausländischer Reiter das Interesse auch außerhalb Deutschlands an dem Kult-Springen geweckt haben. Unter anderen wird auch Vorjahressieger Matthew Sampson aus Großbritannien wieder starten.

Auch die Vielseitigkeits-Weltmeisterin Sandra Auffarth aus Ganderkesee versucht es nach ihrem starken Derby-Debüt 2018 mit Platz drei erneut. Zuletzt hatte vor 44 Jahren eine Frau das Springen über den weltbekannten 1230 Meter langen Parcours mit seinen 17 Naturhindernissen in Klein Flottbek gewonnen.

Das Turnier in der Hansestadt startet am Mittwoch und dauert bis zum Sonntag. Neben dem mit 120 000 Euro dotierten Derby steht der Große Preis der Millionenserie Global Champions Tour am Samstag im Mittelpunkt. Dabei gibt es insgesamt 300 000 Euro zu gewinnen. Insgesamt ist das Derby-Turnier mit 1,45 Millionen Euro dotiert, der Etat beläuft sich auf 3,6 Millionen Euro. Am Dienstag wurde bekanntgegeben, dass der Vertrag mit dem Hauptsponsor (J.J. Darboven) vorzeitig bis 2022 verlängert wurde.