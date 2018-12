Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Britin Jessica Mendoza hat am Freitagnachmittag das Eröffnungsspringen beim internationalen Reitturnier in Frankfurt am Main gewonnen. Auf ihrem Pferd Kay blieb sie in einer Zeit von 49,92 Sekunden fehlerfrei. Rang zwei ging an den 24-jährigen Michael Kölz aus Leising mit Isaura (0/50,78). Dritter wurde der US-Amerikaner Andrew Kocher mit Fashion (0/51,00). Höhepunkt für die Springreiter ist der Große Preis am Sonntagnachmittag.