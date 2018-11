Be My Sheriff gewinnt Großen Dresdner Herbstpreis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Be My Sheriff unter Lukas Delozier hat am siebten und letzten Renntag auf der Galopprennbahn in Dresden-Seidnitz den Großen Dresdner Herbstpreis gewonnen. Der 88:10 gewettete vierjährige Hengst aus dem Stall des Kölner Trainers Henk Grewe verwies am Mittwoch mit knapp fünf Längen Vorsprung den Derbysieger von 2017, den von Markus Klug trainierten Windstoß, mit Maxim Pecheur im Sattel auf Platz zwei. Dritter im mit 25 000 Euro dotierten Listenrennen über 2200 Meter wurde Itobo, geritten von Wladimir Panow.

Im geschlagenen Feld landete auch der Zweite des vorjährigen Derbys, Enjoy Vijay. Der Hengst aus dem Stall von Trainer Peter Schiergen, der vom achtmaligen deutschen Champion Andrasch Starke geritten wurde, belegte am Ende nur den siebten Rang.

Insgesamt erlebten die 8820 Zuschauer neun spannende Rennen mit 100 Pferden. Das "Silberne Hufeisen" für den besten Jockey der Saison in Dresden ging an Maxim Pecheur, der insgesamt acht Siege verbuchte. Bei den Trainern sicherte sich die Seidnitzer Lokalmatadorin Claudia Barsig mit ebenfalls acht Erfolgen das Hufeisen zum vierten Mal in Serie.

Am Toto wurden beim letzten Renntag 177 832,14 Euro umgesetzt. Insgesamt fällt die Bilanz des Dresdner Rennvereins sehr positiv aus. Der Gesamtumsatz betrug 926 448,90 Euro und lag damit 2,47 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Auch der Umsatz pro Rennen stieg um 0,64 Prozent.

"Wir sind sehr zufrieden. Die Besucher haben uns auch in diesem Jahr die Treue gehalten, die Zuschauerzahlen blieben konstant auf hohem Niveau, lagen mit über 54 000 sogar noch höher als 2017. Und wirtschaftlich gehe ich davon aus, dass wir am Ende eine schwarze Null schreiben", sagte Rennvereins-Präsident Michael Becker. Für die kommende Saison plant der Rennverein erneut mit sieben Renntagen. Auftakt wird 5. Mai sein.