U25-EM der Dressurreiter findet 2021 in Donaueschingen statt

Donaueschingen (dpa/lsw) - Das traditionelle Reitturnier im Donaueschinger Schlosspark etabliert sich immer mehr als Standort für Championate. Die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) hat am Montag die Europameisterschaft der Dressurreiter in der Altersgruppe U25 nach Donaueschingen vergeben. Die EM wird dort vom 12. bis 15. August 2021 stattfinden. In diesem Jahr werden zudem vom 15. bis 18. August die Europameisterschaften der Gespannfahrer im Schlosspark ausgetragen.

Die Championatstradition in Donaueschingen reicht weit zurück. Schon 1991 wurden dort die Europameisterschaften der Springreiter und 2003 die der Dressurreiter entschieden.