Doppelerfolg für deutsche Reiter in Donaueschingen

Donaueschingen (dpa) - Mit einem Sieg ist Felix Hassmann aus Lienen in die Weltranglistenspringen beim Internationalen Reitturnier in Donaueschingen gestartet. Auf dem 13-jährigen Holsteiner Hengst Cayenne blieb der 32 Jahre alte Springreiter auch im Stechen in 52,70 Sekunden ohne Strafpunkt. Zweiter wurde Timo Beck aus Kehl auf Cento Du Rouet (0/54,00) vor der Schwedin Erica Swarth auf Jovita (0/58,50). Weltmeisterschafts-Ersatzreiter Hans-Dieter Dreher (Eimeldingen) beendete das Stechen auf seinem Nachwuchspferd Tiopepe des Champs nicht und belegte Rang sieben.

Zuvor konnte der dreimalige Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb eine weitere Springprüfung der Klasse S auf Sportsman gewinnen. Der Ire Peter Moloney auf Crumley und der gebürtige Ägypter Andre Sakakini (Italien) auf Bestinov belegten die Plätze zwei und drei.

Hauptereignisse im Donaueschinger Schlosspark sind der mit 53 000 Euro dotierte Große Preis und der Grand Prix Special, bei dem Sönke Rothenberger (Bad Homberg)und Cosmo einem Formtest unterzogen werden.