Deutsche liegen beim Springreiten hinter Schweizern

Donaueschingen (dpa/lsw) - Die deutschen Springreiter haben den Sieg im Championat beim Internationalen Reitturnier in Donaueschingen deutlich verpasst. Der 51-jährige Jörg Naeve aus Ehlersdorf belegte am Samstag mit einem strafpunktfreien Ritt im Stechen (0/39,81 Sek.) auf der Holsteiner Stute Be Aperle den dritten Platz. Erfolgreicher war die Konkurrenz aus der Schweiz, die bei dem Weltranglistenspringen einen doppelten Erfolg feiern durfte.

Der Schweizer Olympiasieger Steve Guerdat siegte auf dem französischen Wallach Venard im Stechen strafpunktfrei in 38,35 Sekunden. Mit knapp einer Sekunde Rückstand galoppierte sein Landsmann Martin Fuchs auf Cristo (0/39,30 Sek.) als Zweiter über die Ziellinie. Der zweitbeste Deutsche war Harm Lahde (Verden), der mit seinem Wallach Celebrity auf Rang acht landete.

Zuvor konnte der dreifache Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Baden-Württemberg erneut eine weitere Springprüfung der Klasse S auf seinem Hengst Sportsmann gewinnen. Hans-Dieter Dreher aus Eimeldingen auf Tiopepe und Timo Beck aus Kehl auf Cento Du Rouet belegten die Plätze zwei und drei.