Traber-Derby-Veranstalter: Deutscher Sieg "wichtiges Signal"

Berlin (dpa/bb) - Ein deutscher Sieg wäre aus Sicht der Veranstalter des 124. Deutschen Traber-Derbys "ein wichtiges Signal" für die heimische Szene des Sports. Besonders würde ihn ein Sieg von Michael Nimczyk freuen, sagte Andreas Haase, Geschäftsführer des Berliner Trabrennvereins auf der Trabrennbahn Mariendorf, der "Berliner Morgenpost" (Freitag). "Er ist national seit Jahren eine Klasse für sich, hat achtmal das Fahrer-Championat gewonnen - aber eben noch nie das Derby." Als bislang letzter Deutscher setzte sich Josef Franzl 2012 beim Derby der Hengste und Wallache durch, seitdem feierte der Niederländer Robin Bakker fünf der sechs möglichen Siege.

Beim Meeting greift dieses Jahr erstmals ein neuer Modus. Bereits dieses Wochenende finden die Derby-Vorläufe statt, erst zwei Wochen später folgen das Stutenderby am 3. August und das Hengstederby am 4. August als Höhepunkte. Diese Entzerrung soll dem Wohl der Pferde dienen und dazu für höhere Meldezahlen sorgen.

Den deutschen Trabrennsport sieht Haase derzeit in einer schwierigen Lage. Es fehle "zurzeit sowohl an Pferden als auch an Fahrern und Trainern. Wir brauchen unbedingt Nachwuchs", sagte er. "Es gibt zwar immer noch genügend Menschen, die sich für Pferde interessieren, aber es wird zunehmend schwer, sie für den Rennsport zu begeistern."