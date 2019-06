Werth gewinnt 15. Titel bei deutscher Dressur-Meisterschaft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Balve (dpa) - Isabell Werth hat bei den deutschen Dressur-Meisterschaften in Balve ihren 15. nationalen Titel gewonnen. Die 49-Jährige aus Rheinberg siegte am Sonntag in der Kür. Für den Auftritt mit ihrem Pferd Emilio erhielt die Rekordreiterin 88,150 Prozent. Hinter Werth kam Jessica Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (85,600) auf Platz zwei. Dritte wurde Helen Langehanenberg aus Billerbeck mit Damsey (84,275). Am Vortag hatte sich Werth im Grand Prix Special mit Platz zwei begnügen müssen. Es gewann Dorothee Schneider aus Framersheim mit Showtime.