Waldpfad bester Sprinter: Serienlohn gewinnt Seejagdrennen

Hamburg (dpa/lno) - Der fünf Jahre alte Hengst Waldpfad hat sich als Deutschlands bester Sprinter etabliert. Am Mittwoch gewann er auf der Galopprennbahn in Hamburg den Sparkasse Holstein-Cup und kam beim ersten Versuch auf der 1200 Meter-Strecke zu einem überlegenen Sieg. Jockey Wladimir Panov ritt Waldpfad zum Sieg, Zweiter des mit 55 000 Euro dotierten Rennens wurde der Schwede Ambiance (Per-Anders Graberg) vor Clear For Take Off (Adrie de Vries).

Sieger Waldpfad und Clear For Take Off werden von Dominik Moser in Langenhagen bei Hannover trainiert, beide sind im Besitz des Gestüts Brümmerhof der Familie Baum. Waldpfad gelang der sechste Sieg der Karriere, er kletterte dadurch auf 111 500 Euro Gewinnsumme.

Das Seejagdrennen gewann nach 3600 Metern Serienlohn, der mit Jockey Jan Faltejsek das dominierende Pferd war und sich als bester Springer und Schwimmer erwies. Wutzelmann (Lukas Sloup) und Turfrubin (Luca Murfuni) belegten im Fünferfeld die Plätze. Der zehn Jahre alte Wallach Captain Von Trappe verunglückte im Seejagdrennen tödlich.

Er wurde als einer von zwei Teilnehmern im See, der zu schnell angesteuert wurde, reiterlos, galoppierte danach noch mehrere hundert Meter im Feld mit und übersprang im Anschluss die Begrenzung der Bahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und konnte von den Tierärzten nicht mehr gerettet werden.