Deutsches Galopp-Derby: 16 Pferde, drei Favoriten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Beim 150. Deutschen Derby geht es wieder um viel Geld. 650 000 Euro an Preisgeldern werden am Sonntag (16.50 Uhr) im bedeutendsten Galopprennen Deutschlands verteilt. Im Feld der 16 dreijährigen Pferde auf der Rennbahn in Hamburg-Horn gibt es drei Favoriten: Laccarios mit Jockey Eduardo Pedroza, Quest the Moon mit Andrasch Starke und Django Freeman mit Lukas Delozier.

Starke ist der erfolgreichste Reiter des Trios. Er hat bereits sieben Mal das Blaue Band gewonnen. Die Sehnsucht nach dem Erfolg muss bei Pedroza jedoch größer sein: Er ist 16 Mal beim Derby geritten, gewonnen hat er noch nie. Für den Franzosen Delozier ist es die Derby-Premiere.