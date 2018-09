Vettel mit Auftaktbestzeit in Sotschi - Hamilton Dritter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sotschi (dpa) - Sebastian Vettel hat sich im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen von Russland die Bestzeit gesichert. Der deutsche Ferrari-Pilot drehte im Autodrom von Sotschi in 1:34,488 Minuten die schnellste Runde.

Vettel lag damit gerade einmal 0,050 Sekunden vor dem Zweiten Max Verstappen im Red Bull. WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton landete auf dem dritten Platz vor Vorjahressieger Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. Renault-Fahrer Nico Hülkenberg musste sich mit dem neunten Rang begnügen.

Vettel hat vor dem sechstletzten Saisonlauf am Sonntag (13.10 Uhr) schon 40 Punkte Rückstand auf Hamilton. Gewinnt der Heppenheimer aber unabhängig vom weiteren Abschneiden des Briten alle ausstehenden Rennen, wäre er erstmals mit Ferrari Weltmeister.

Indes wird der zweimalige Weltmeister Fernando Alonso neben weiteren vier Fahrern für das Rennen am Sonntag ans Ende des Feldes strafversetzt. Ein Quintett mit dem spanischen McLaren-Piloten sowie das Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo und Max Verstappen muss wegen des regelwidrigen Austausches von Motorenteilen von ganz hinten starten. Die Reihenfolge ergibt sich danach, wer die ersetzten Bauteile zuerst auf der Strecke eingesetzt hat. Im ersten Training lag hierbei Ersatzmann Lando Norris im Wagen von Alonso vorn. Demnach würde der Spanier am Sonntag von Platz 16 in den Grand Prix starten.