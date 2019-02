Vettel-Bruder fährt jetzt für Mercedes in Sportwagen-Serie

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Sebastian Vettels Bruder Fabian setzt seine Motorsport-Karriere ausgerechnet bei Mercedes fort. Der 20-Jährige werde in der kommenden Saison der Sportwagen-Serie ADAC GT Masters für den schwäbischen Autobauer an den Start gehen, berichteten "Bild"-Zeitung und "Auto Bild Motorsport".

In der Formel 1 ist der Mercedes-Rennstall mit Weltmeister Lewis Hamilton seit Jahren der Hauptrivale für Ferrari-Star Sebastian Vettel. "Ich muss gucken, wo ich bleibe und er muss schauen, wo er bleibt. Deshalb ist es ihm im Endeffekt auch egal, in welchem Auto ich sitze", wurde Fabian Vettel in dem Bericht zitiert.

Bruder Sebastian habe ihm gesagt: "Wenn du die Möglichkeit hast, dann mach’s." Fabian Vettel begann seine Karriere als Rennfahrer vor zwei Jahren und konnte durch einige Erfolge in unteren Kategorien auf sich aufmerksam machen. Zu seinem neuen Engagement bei Mercedes sagte er: "Ich bin megahappy und ein bisschen aufgeregt, fühle mich aber zu 100 Prozent bereit dafür."