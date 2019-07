Spengler gewinnt erneut DTM-Rennen auf dem Norisring

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nürnberg (dpa) – BMW-Pilot Bruno Spengler hat das achte Saisonrennen des Deutschen Tourenwagen Masters am Norisring gewonnen. Der Kanadier ist nach seinem insgesamt fünften Erfolg auf dem Stadtkurs in Nürnberg der erfolgreichste DTM-Fahrer im "fränkischen Monaco".

Unter den Augen von Fürst Albert von Monaco verwies der gebürtige Franzose die beiden Audi-Piloten Jamie Green (England) und Mike Rockenfeller aus Neuwied auf die weiteren Podiumsplätze. Dabei profitierte Spengler von einer Kollision gleich in der ersten Runde, bei der Polesetter René Rast von seinem Audi-Markenkollegen Nico Müller aus der Schweiz von der Strecke geschoben wurde.

Wie am Vortag musste der Mindener das Feld von hinten aufholen und legte noch in der Auftaktrunde seinen Pflichtstopp ein. Mit neuen Reifen und einer Runde Rückstand konnte der 32 Jahre alte Champion von 2017 am Ende noch als Siebter Punkte einfahren. Spengler fuhr dagegen ganz souverän seinem 16. DTM-Sieg entgegen.

Dank seines dritten Saisonsieges im ersten Norisring-Rennen am Samstag führt Rast nunmehr mit 127 Punkten das Gesamtklassement vor Müller (102) und BMW-Pilot Philipp Eng aus Österreich (101) an. Das nächste Rennwochenende findet am 20. und 21. Juli im niederländischen Assen statt.