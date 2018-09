Nach Bremsskandal: Team trennt sich von Motorrad-Pilot

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Misano (dpa) - Das Motorrad-Team Marinelli Snipers hat sich nach dem Skandal im Moto2-Rennen in Misano von seinem Piloten Romano Fenati getrennt. Der Italiener hatte gestern während des Rennes bei einer Geschwindigkeit von rund 200 Kilometern pro Stunde an den Lenker seines Konkurrenten Stefano Manzi gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Landsmann in Lebensgefahr. Nach kurzem Schlingern hatte Manzi sein Fahrzeug wieder unter Kontrolle. Team und Sponsoren entschuldigten sich bei allen WM-Fans.