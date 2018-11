Macao: Flörsch zieht sich Wirbelsäulenfraktur bei Unfall zu

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Macao (dpa) - Die deutsche Nachwuchs-Rennfahrerin Sophia Flörsch hat bei ihrem Horror-Unfall in Macao eine Fraktur der Wirbelsäule erlitten. Das teilten die Veranstalter am Sonntag nach Untersuchungen der 17 Jahre alten Münchnerin durch den Chefarzt des General Krankenhauses Conde S. Januario in Macao mit.

Sie sei bei Bewusstsein, ihr Zustand sei stabil. Flörschs Vater sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass seine Tochter keine Lähmungserscheinungen habe und alles bewegen könne.

Flörsch klagt der Verletzung entsprechend aber über Rückenschmerzen. Sie war in der vierten Runde des Weltfinales der Formel 3 auf dem engen und gefährlichen Stadtkurs schwer verunglückt und mit ihrem Rennwagen durch die Fangzäune geflogen.