Film über Michael Schumachers Leben kommt ins Kino

Berlin (dpa) - Michael Schumachers Leben kommt auf die große Leinwand. Die Dokumentation "Schumacher" über den Rekordweltmeister der Formel 1 werde vom 5. Dezember an im Kino laufen, teilten das Management des 50-Jährigen und die Macher des Films mit.

Darin werde auch bislang nie gezeigtes Bildmaterial aus dem Familienarchiv zu sehen sein. Auch Ehefrau Corinna, Vater Rolf und seine Kinder Gina und Mick, der inzwischen selbst Rennfahrer ist, sollen in Interviews über den siebenmaligen Champion der Motorsport-Königsklasse sprechen.

"Michaels herausragende Karriere verdient es, 25 Jahre nach seinem ersten von insgesamt sieben Weltmeistertiteln gefeiert zu werden", wurde Schumachers Beraterin Sabine Kehm in einer Pressemitteilung zitiert. Der Kerpener triumphierte 1994 in der WM und löste einen Formel-1-Boom in Deutschland aus. Seine größte Zeit erlebte Schumacher mit Ferrari. Zwischen 2000 und 2004 holte er fünf WM-Titel in Serie.

2012 beendete Schumacher endgültig seine Karriere. Ein Jahr später verunglückte er beim Skifahren und erlitt schwere Kopfverletzungen. Seither wird Schumacher von der Öffentlichkeit abgeschirmt. Sein aktueller Gesundheitszustand wird in dem Film nicht thematisiert.

Die Regie führen der preisgekrönte Filmemacher Michael Wech und der Journalist Hanns-Bruno Kammertöns. Neben Schumachers Familie, die erstmals ein solches Filmprojekt unterstützt, kommen auch Weggefährten und frühere Rivalen des Rennfahrers zu Wort.

Die Dokumentation wird zunächst in Kinos in Deutschland und der Schweiz gezeigt. Geplant ist, den Film Verleihern weltweit anzubieten. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, soll der erste Trailer bei den am Dienstag beginnenden Filmfestspielen in Cannes aufgeführt werden. Damit solle auch das Interesse von TV-Sendern und Streaming-Plattformen wie Amazon und Netflix geweckt werden.

Weit über die Formel 1 hinaus bewegt das sportliche Phänomen Michael Schumacher und sein tragisches Schicksal bis heute viele Menschen. Noch immer hält Schumacher eine Reihe von Bestmarken der Rennserie. "Was er getan hat, war außergewöhnlich. Das erkenne ich mit jedem Tag mehr", sagte Sohn Mick. Der 20-Jährige bereitet sich in diesem Jahr in der Nachwuchsserie Formel 2 auf einen Aufstieg in die Formel 1 vor. Es könnte das nächste Kapitel einer bemerkenswerten Familiengeschichte werden.