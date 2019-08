Entscheidung über Hamilton-Teamkollegen noch im August

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Budapest (dpa) - Die Entscheidung über den Teamkollegen von Lewis Hamilton beim deutschen Formel-1-Rennstall Mercedes soll in diesem Monat fallen, kündigte Teamchef Toto Wolff in einem Interview der Zeitung "Die Welt" an.

Im Moment sei die Entscheidung noch nicht getroffen, ob Valtteri Bottas weiter neben Hamilton fahren werde. "Sie wird im August fallen", erklärte Wolff.

Der 47 Jahre alte Österreicher machte deutlich, dass die Wahl zwischen Bottas und Esteban Ocon fallen werde. Der Franzose wird seit 2015 von Mercedes unterstützt und ist derzeit Ersatzfahrer bei den Silberpfeilen.

"Wir haben in Valtteri einen Topfahrer, das ist uns bewusst", sagte Wolff. Bottas ist 29 Jahre alt und fährt seit der Saison 2017 für Mercedes. Er wurde damals von Williams als Nachfolger des überraschend zurückgetretenen Weltmeisters von 2016, Nico Rosberg, geholt.

"Aber wir haben auch diesen aufregenden jungen Fahrer, Esteban Ocon, der seinen Platz in der Formel 1 verdient", betonte Wolff. Ocon, 22 Jahre alt, absolvierte schon Rennen von 2016 bis 2018 in der Formel 1, gewann zuvor die Nachwuchsserien Formel 3 und GP 3. Für diese Saison bekam er aber kein Stammcockpit.

"Wenn ich nur einen der beiden hätte, wäre die Entscheidung ganz klar. Dann würde ich ihn in das Auto setzen. Aber wir haben beide, und beide verdienen eine Chance im Mercedes", sagte Wolff.