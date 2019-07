Vettel & Co. stimmen sich auf Formel-1-Rennen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hockenheim (dpa) - Sebastian Vettel will sich am heutigen Freitag auf seinen ersehnten Formel-1-Premierensieg auf dem Hockenheimring einstimmen. In den ersten beiden Trainingseinheiten zum Grand Prix von Deutschland um 11.00 Uhr und 15.00 Uhr möchten der Ferrari-Star und seine Rivalen die optimale Abstimmung ihrer Rennwagen finden. Vettel hat unweit seiner Heimat Heppenheim noch nie gewinnen können. Die letzten beiden Auflagen in Hockenheim entschied Weltmeister Lewis Hamilton für sich. Der englische Mercedes-Pilot führt in der WM-Wertung auch deutlich. Vettel hat schon 100 Zähler Rückstand auf Hamilton.