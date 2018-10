Bosch wird Sponsor bei Elektro-Rennserie Formel E

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart/Gerlingen (dpa) - Der Autozulieferer Bosch steigt als Sponsor in die E-Auto-Rennserie Formel E ein. Der Technikkonzern werde zunächst für die kommenden drei Jahre offizieller Partner, teilte Bosch am Dienstag mit. Die Partnerschaft umfasse zunächst eine Werbekooperation. Ob Bosch später auch Technik an die beteiligten Rennställe liefert, sei derzeit noch offen, sagte eine Sprecherin.

Bosch hat eine auf Motorsport spezialisierte Einheit und liefert in der Vergangenheit Komponenten an Hersteller für die DTM sowie das Langstreckenrennen in Le Mans. Die meisten großen Autohersteller steigen inzwischen in die neue elektrische Rennserie ein. Nach BMW und Audi wollen von Ende 2019 an auch Mercedes und Porsche bei den Elektro-Rennen mitmischen.