AvD-Sachsen-Rallye nach tödlichem Unfall abgebrochen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Zwickau (dpa) - Die AvD-Sachsen-Rallye ist nach einem tödlichen Unfall am Freitagabend abgebrochen worden. Wie der Veranstalter mitteilte, kam es auf der ersten Wertungsprüfung zu dem Unglück, bei dem ein laut Medienberichten 48-jähriger Pilot ums Leben kam. Sein Rallye-Fahrzeug soll kurz nach dem Start von der Strecke abgekommen und gegen einen Baum geprallt sein, wie die "Freie Presse" schrieb. "Sicherungs- und Rettungskräfte waren sofort vor Ort, trotz ihrer Bemühungen erwiesen sich die Verletzungen des Fahrers als zu schwer, so dass er verstarb", heißt es in einer Mitteilung. Der Beifahrer des verunfallten Fahrzeugs kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere Personen seien nicht in den Unfall verwickelt gewesen.