Moderner Fünfkampf: Meisterschaften als EM-Generalprobe

Berlin (dpa/bb) - Für die Modernen Fünfkämpfer werden die deutschen Meisterschaften Anfang August in Berlin zur Generalprobe für die Europameisterschaften in England. Im Rahmen der Großveranstaltung "Die Finals - Berlin 2019" am 3. und 4. August in der deutschen Hauptstadt kämpfen die Athleten im Olympiapark und auf dem Olympischen Platz vor dem Olympiastadion um die nationalen Titel. Die EM findet eine Woche später statt.

"Diesmal stehen wir im Fokus und nicht am Rand", sagte die viermalige Weltmeisterin und Olympia-Vierte von Rio, Annika Schleu, am Dienstag in Berlin. Bei den Finals werden an dem Wochenende gleich zehn Meisterschaften parallel ausgetragen.

Für die Modernen Fünfkämpfer, die Triathleten und Bogenschützen wird die Senatsverwaltung für Inneres und Sport auf dem Olympischen Platz eine Tribüne errichten, auf der laut Projektleiterin Gabriele Freytag 1800 Zuschauer große Teile der Titelkämpfe verfolgen können. "Dann können wir einem größeren Publikum zeigen, wie toll unsere Sportart ist", sagte Ronja Steinborn, ehemals Döring.

Die beiden Berlinerinnen kämpfen in Berlin nicht nur um den nationalen Titel, sondern wollen auch ihre Form im Hinblick auf die Europameisterschaften im englischen Bath überprüfen, die vom 5. bis 10. August im englischen Bath stattfinden. Dort geht es auch schon um die ersten Tickets für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio.