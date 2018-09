Kleinflugzeug verunglückt bei der Landung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Norddeich (dpa/lni) - Bei der Landung auf einen Flugplatz in Norddeich im Landkreis Aurich sind am Sonntag zwei Menschen mit einem Motorsegler verunglückt. Der 46 Jahre alte Pilot und seine 52-jährige Begleiterin hatten aber noch einmal Glück im Unglück: Sie wurden nicht verletzt und konnten sich alleine aus dem Wrack befreien. Warum es zu der Bruchlandung kam, sei noch unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Aufgrund von Aufräumarbeiten und weiteren Ermittlungen wurde der Flugplatz zwischenzeitlich gesperrt. Laut Polizei schätzte der Pilot den Schaden an dem Flugzeug auf rund 10 000 Euro.