Zwei DLV-Staffeln buchen WM-Tickets für Doha direkt

Yokohama (dpa) - Bei der WM-Premiere der Mixed-Staffel am 28. September in Doha wird auch ein deutsches Sprint-Quartett am Start stehen.

Das Ticket für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Katar sicherte sich bei den World Relays in Yokohama über 4 x 400 Meter die DLV-Staffel mit einem siebten Platz im A-Finale. Marc Koch (Berlin), Corinna Schwab (Regensburg), Svea Köhrbrück (Berlin) und Marvin Schlegel (Chemnitz) liefen beim Sieg des US-Quartetts (3:16,43 Minuten) in 3:22,26 Minuten ins Ziel. Bei der inoffiziellen Staffel-WM in Japan qualifizierten sich zwei deutsche Staffeln für den Saisonhöhepunkt in der Hauptstadt Katars vom 27. September bis 6. Oktober.

Für die beste Vorstellung aus deutscher Sicht sorgten die Sprinterinnen über 4 x 100 Meter: Lisa-Marie Kwayie (Neukölln), Alexandra Burghardt (Burghausen), die Berlinerin Gina Lückenkemper und Rebekka Haase aus Wetzlar hatten die WM-Fahrkarte praktisch schon mit dem Einzug ins A-Finale sicher. Dort wurde das Quartett in 43,68 Sekunden hinter den USA (43,27) und Jamaika (43,29) Dritte. "Eine sehr starke Leistung, die Staffel war sehr ausgeglichen besetzt", sagte Siegfried Schonert, Teammanager der Nationalmannschaft, nach den Wettkämpfen in Fernost.

Ein verpatzter letzter Wechsel kostete die 4 x 400-Meter- Frauenstaffel den WM-Startplatz. Platz drei im B-Finale reichte nicht, weil nur die besten zehn Teams direkt qualifiziert sind. Deshalb muss sich das DLV-Quartett nun über die Weltrangliste qualifizieren, über die noch sechs weitere Doha-Tickets vergeben werden. Das gilt auch für die deutsche Männerstaffel über 4 x 400 Meter, die im B-Finale nur auf Platz sechs kam.

Auch das deutsche Männer-Quartett über 4 x 100 Meter muss sich nach Platz 16 im Vorlauf nun über die Weltrangliste einen WM-Platz sichern. Bis Anfang September ist dies mit einer Top-Zeit bei internationalen Meetings noch möglich.