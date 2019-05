Speerwerfer Hofmann siegt in Shanghai, Röhler Vierter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Shanghai (dpa) - Speerwurf-Ass Andreas Hofmann hat mit einem Sieg und der Weltjahresbestleistung von 87,55 Metern einen perfekten Start ins WM-Jahr hingelegt.

Der EM-Zweite aus Mannheim war am Samstag beim Diamond-League-Meeting in Shanghai nicht zu schlagen. Olympiasieger Thomas Röhler aus Jena wurde mit 82,95 Metern Vierter. Hofmann war im vorigen Jahr Gesamtsieger der Diamond League. Zweiter in Shanghai wurde Asienmeister Chao-Tsun Cheng aus Taiwan mit 87,12 Metern.

Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong aus Zweibrücken wurde beim Sieg der Chinesin Lu Huihui (66,89) mit 64,10 Metern Dritte hinter Lina Muze aus Lettland (64,87). Hochsprung-Europameister Mateusz Przybylko kam beim Start in die Freiluftsaison nicht über 2,22 Meter und Platz neun hinaus. Der Chinese Yu Wang gewann die Konkurrenz mit 2,28 Metern.