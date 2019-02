Schwanitz und Storl bei Kugelstoß-Meeting am Start

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sassnitz (dpa/mv) - Die beiden früheren Weltmeister Christina Schwanitz und David Storl führen das Teilnehmerfeld für das 20. Internationale Kugelstoßmeeting in Sassnitz an. In der Sporthalle Dwasieden wird am Samstag erneut ein Weltklassefeld an den Start gehen. Für die Asse ist der traditionelle Wettkampf eine wichtige Standortbestimmung vor der Leichtathletik-Hallen-EM im März im schottischen Glasgow.

Schwanitz trifft bei dem Meeting auf Rügen unter anderem auf die polnische Europameisterin Paulina Guba. Für die 33-jährige Sächsin stehen in dieser Hallensaison 19,12 Meter als Bestleistung zu Buche, gestoßen am vergangenen Sonntag in Rochlitz.

Dort verbesserte sich Storl auf 21,26 Meter. Sollte der 28 Jahre alte Sachse diese Weite auf der Insel Rügen wiederholen, wäre dies neuer Veranstaltungsrekord. "Ich habe zwar derzeit ein wenig Reisestress, aber ich will auch in Sassnitz unbedingt mit einer guten Weite aufwarten", sagte Storl.

Seine ärgsten Kontrahenten sind der Pole Jakub Szyszowski und der Südafrikaner Orazio Cremona, die beide in der Halle um die 21 Meter stoßen können. In den Ring steigen wird auch der frühere Neubrandenburger Dennis Lewke, der jetzt für den SC DHfK Leipzig startet.