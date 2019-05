Hindernis-Europameisterin Krause startet in Rehlingen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rehlingen (dpa/lhe) - Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause wird beim internationales Rehlinger Pfingstsportfest der Leichtathleten am 9. Juni die prominenteste Starterin sein. Allerdings wird die Frankfurterin nicht in ihrer Spezialdisziplin antreten, sondern die 1500 Meter laufen. Über 3000 Meter Hindernis wird unter anderem die EM-Sechste Elena Burkard (LG farbtex Nordschwarzwald) vertreten sein. Neben Burkard hat sich mit Jana Sussmann (Lauf Team Haspa Marathon Hamburg) noch eine deutsche Kandidatin für die Weltmeisterschaften Ende September in Katars Hauptstadt Doha angekündigt.