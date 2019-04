Ihlow und Niederländerin van Vlerken gewinnen Marathon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Der Leipziger Nic Ihlow hat bei seiner Marathon-Premiere gleich einen Sieg eingefahren. Der 23-Jährige gewann am Sonntag den 43. Leipzig-Marathon. Bei Dauerregen und kühlen Temperaturen setzte er sich nach 42,195 Kilometern souverän in 2:24:49 Stunden durch. Zweiter wurde der slowakische Vorjahressieger Gabriel Svajda in 2:32:42 Stunden, der direkt nach dem Zieleinlauf seiner Freundin einen Heiratsantrag machte. Rang drei ging an Marc Werner (Oberholz/2:36,28).

Bei den Damen holte sich die Niederländerin Yvonne van Vlerken in 2:47:53 Stunden den Sieg. Sie verwies Lokalmatadorin Karoline Robe (2:55:53 Stunden) und die für den SC DHfK Leipzig startende Engländerin Gillan Allen (2:59:30 Stunden) auf die Plätze.

Im Halbmarathon wiederholten die Leipziger Vincent Hoyer und Sandra Boitz ihre Vorjahreserfolge. Hoyer kam nach 1:10:59 Stunden ins Ziel, Boitz brauchte 1:22:51 Stunden. Über die zehn Kilometer setzten sich der Leipziger Felix Rüger (31 Minuten) und Marie Burchard (Fiko Rostock/35:09 Minuten) durch.

Insgesamt waren mehr als 9000 Teilnehmer aus 79 Ländern am Start.