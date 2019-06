Nachwuchs-Hoffnung Schulte schnellster Sprinter in Jena

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Jena (dpa/th) - Der Leipziger Nachwuchs-Sprinter Marvin Schulte hat beim Meeting in Jena für eine Überraschung gesorgt. Der 20-Jährige verwies am Samstag im Endlauf beim 23. Nationalen Sparkassenmeeting in persönlicher Bestzeit von 10,23 Sekunden den deutschen Rekordler Julian Reus aus Erfurt auf Platz zwei. Reus verbesserte seine Saionbestmarke auf 10,30 Sekunden. Rang drei sicherte sich der Wattenscheider Robin Erewa (10,39). Schnellster in den fünf Zeitläufen über 200 Meter war Erewa in 20,48 Sekunden vor Felix Straub (Leipzig/20,79) und Reus (20,86).

Die 100 Meter der Frauen gewann die 19 Jahre alte Keshia Kwando aus Wattenscheid. Im Finale verwies sie Amelie-Sophie Lederer (Fürth/11,52) und Sophia Junk (LG Rhein-Wied/11,57) auf die weiteren Podestplätze. Über 400 Meter Hürden siegte Joshua Abuaku (Eintracht Frankfurt) in deutscher Jahresbestzeit von 50,42 Sekunden, verfehlte aber die WM-Norm ebenso wie alle Sprinter.