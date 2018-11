Uwe Schünemann neuer NLV-Präsident: Große Mehrheit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Uwe Schünemann ist neuer Präsident des Niedersächsischen Leichtathletik-Verbandes (NLV). Der frühere niedersächsische Innenminister wurde auf dem Verbandstag in Hannover am Wochenende mit großer Mehrheit zum Nachfolger von Rita Girschikofsky gewählt. Es gab nur eine Gegenstimme und drei Enthaltungen. Die bisherige NLV-Chefin, die 24 Jahre an der Spitze des rund 65 000 Mitglieder zählenden Fachverbandes stand, hatte nicht mehr für den Posten kandidiert.

Der neue NLV-Präsident Schünemann war bei der Wahl in der Akademie des Sports der einzige Kandidat. Bisher hatte sich der 54 Jahre alte Holzmindener im NLV-Präsidium als Beauftragter für Sportpolitik und internationale Maßnahmen engagiert. Als Innenminister war der CDU-Politiker von 2003 bis 2013 auch für den Sport in Niedersachsen verantwortlich gewesen.