Thea Heim gibt in Hamburg Marathon-Debüt

Hamburg (dpa/lno) - Die deutsche Mittel- und Langstreckenläuferin Thea Heim wird am 28. April in Hamburg ihre Marathon-Premiere geben. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. "Bei meinem ersten Marathon will ich jeden Meter genießen, eine schnelle, schöne Strecke, elektrisierende Atmosphäre und durch eine Stadt mit Flair laufen", sagte die 26 Jahre alte Starnbergerin, die beim Halbmarathon in Verona Dritte geworden war. "Thea Heim liefert seit Jahren auf Kurz- und Mitteldistanzen konstant sehr starke Leistungen", sagte Frank Thaleiser, Chef-Organisator des Hamburg-Marathons.