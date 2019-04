Organisator Thaleiser richtet Fokus weiter auf den Marathon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trotz der verregneten 34. Auflage des Haspa Marathons in Hamburg hat Cheforganisator Frank Thaleiser ein positives Fazit gezogen. "Die drei schnellsten Läufer waren innerhalb von sechs Sekunden im Ziel. Es war das spannendste Rennen, das wir jemals hatten", betonte er am Montag noch einmal mit Blick auf den Einlauf. Tadu Abate (Äthiopien) hatte am Sonntag in 2:08:25 Stunden gesiegt und seinen Landsmann Ayele Abshero um eine Sekunde auf Rang zwei verwiesen. Fünf Sekunden dahinter kam Olympiasieger Stephen Kiprotich (Uganda) ins Ziel. Bei den Frauen sorgte derweil Dibabe Kuma (Äthiopien) in 2:24:41 Stunden für eine Topzeit.

Knapp 10 500 Läufer hatten die 42,195 Kilometer in Angriff genommen, 10 096 erreichten das Ziel. Auch das stimmte Thaleiser sichtlich zufrieden, nachdem im vorigen Jahr bei deutlich besserem Wetter die "psychologisch wichtige Marke von 10 000" knapp überboten worden war.

"Wir werden auch in den kommenden Jahren unseren Fokus auf den Marathon richten", versicherte Thaleiser, obwohl auch der seit 2018 integrierte Halbmarathon einen großen Zuspruch erfährt. Dennoch will man zur 35. Auflage am 19. April 2020 nur 3535 Meldungen annehmen.

"Wir werden für diesen Lauf auch keine Topathleten verpflichten", betonte Thaleiser. Anders als auf der klassischen Distanz. "Topathleten sind unser Marketing." Große Sprünge sind für 2020 allerdings nicht geplant. "Die 35. Auflage ist für mich kein Jubiläum. Das finde ich emotional nicht bewegend genug."