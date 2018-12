Mehlfeld und Balduhn Sieger beim X-Mass-Run in Hamburg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) – Dennis Mehlfeld vom Lübecker SC hat am Sonntag den St. Pauli-X-Mass-Run in Hamburg gewonnen. Der Norddeutsche benötigte für die fünf Kilometer entlang des Heiligengeisfeldes und durch den Park Planten un Blomen 18:04 Minuten. Rang zwei belegte Michael Hinse (LT Haspa Marathon Hamburg) in 18:45 Minuten. Schnellste Frau war Ann-Kathrin Balduhn (HSV Stöckte) in 21:03 Minuten. Viele der 2139 Teilnehmer, die das Ziel erreichten, hatten sich als Weihnachtsmänner verkleidet auf den Rundkurs mit Start und Ziel am Millerntor-Stadion des FC St. Pauli begeben.