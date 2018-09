Kenianer Kiprono und Kibet Favoriten bei 10-Kilometer-Lauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Beim internationalen Alsterlauf über zehn Kilometer am Sonntag in Hamburg kommen die Favoriten aus Kenia. Zu den Sieganwärtern auf dem Kurs rund um die Außenalster zählen Emmanuel Kiprono sowie Titelverteidiger James Kibet. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. Kiprono hatte beim Paderborner Osterlauf in 27:26 Minuten eine Jahresweltbestzeit aufgestellt.

Bester gemeldeter Deutscher ist Sebastian Hendel von der LG Vogtland. Bei den Frauen gehören die Kenianerin Tabitha Gichia, die slowakische Olympia-Teilnehmerin Katharina Beresova und Belgiens 10 000-Meter-Meisterin Hanne Verbruggen zum Favoritenkreis. Dem Veranstalter liegen 4500 Meldungen vor.