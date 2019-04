14 000 Meldungen für Hamburg-Marathon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Knapp 14 000 Läufer haben ihre Teilnahme am diesjährigen Hamburg-Marathon zugesagt. Das teilten die Organisatoren am Freitag mit. Der traditionelle Langstreckenlauf durch die Hansestadt erlebt am 28. April seine 34. Auflage. Beim Halbmarathon sind 3434 Läufer dabei, zudem starten 6600 Staffelläufer. Am Vortag findet "Das Zehntel", Deutschlands größter Kinder- und Jugendlauf, mit mehr als 10 000 gemeldeten Schülern statt. Für den Marathon können sich Interessenten noch bis zum 21. April online anmelden. Die Startgebühr beträgt 100 Euro.

Beim Marathon sind der zweimalige Weltmeister Abel Kirui aus Kenia, die Äthiopier Tadu Abate und Ayele Abshero sowie die Olympiasieger Stephen Kiprotich aus Uganda und Ezekiel Kemboi aus Kenia Favoriten.