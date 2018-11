Sansar und Rannacher siegen bei NRW-Halbmarathon

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gütersloh (dpa/lnw) - Elias Sansar hat bei den NRW-Halbmarathon-Meisterschaften in Gütersloh den Titel gewonnen. Auf der 21,1 km langen Strecke setzte sich der 37-Jährige von der LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen in 1:09:51 Stunden vor Tom Harder (SV Brackwede, 1:13:07) und Philipp Kaldeweit (LV Oelde, 1:15:19) durch. Bereits vom Start an führte Sansar das Feld an. Auch Michelle Rannacher (DJK Gütersloh) gelang am Sonntag bei den Frauen ein Start-Ziel-Sieg. In neuer persönlicher Bestzeit von 1:18:38 Stunden verteidigte Rannacher ihren Titel vor Katharina Schäfers (TUS Deuz, 1:22:27) und Stephanie Strate (TSVE Bielefeld, 1:25:52).