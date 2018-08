Deutscher Rekordhalter Gabius gibt Startzusage

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der deutsche Rekordhalter Arne Gabius hat seine Startzusage für den Frankfurt-Marathon am 28. Oktober gegeben. "Frankfurt ist das beste Pflaster für mich. Warum soll ich da etwas ändern", sagte Gabius am Donnerstag. "In Frankfurt ist mir alles vertraut: das Umfeld, die Strecke und natürlich die tolle Stimmung am Streckenrand."

Für den 37-Jährigen wird es der vierte Start am Main, wo der frühere Mittel- und Langstreckenläufer 2014 bei seinem Debüt über die klassischen 42,195 Kilometer auf Anhieb unter 2:10 Stunden blieb. Ein Jahr später lief Gabius in Frankfurt in 2:08:33 Stunden deutschen Rekord. Im Vorjahr wurde er Sechster. "Unter 2:10 Stunden will ich in Frankfurt in jedem Fall wieder laufen. Das Training läuft bestens", verkündete Gabius.

Die Halswirbelblessur, die auf die Wade ausgestrahlt und ihn im März zur Aufgabe beim Boston-Marathon gezwungen hatte, ist auskuriert. Seit zwei Monaten weilt Gabius im Höhentrainingslager in der Schweiz, wo er zuletzt einige Einheiten mit dem britischen Weltstar und mehrfachen Olympiasieger Mo Farah absolvierte. "Wir kennen uns seit 18 Jahren. Es ist immer schön, mit Mo zu laufen, weil er ein Klassetyp ist", sagte Gabius.