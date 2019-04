Rostocker Tom Gröschel neuer deutscher Marathon-Meister

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Rostock (dpa/mv) - Der Rostocker Tom Gröschel ist neuer deutscher Marathon-Meister. Gemeinsam mit der Regensburgerin Anja Scherl triumphierte der 27-Jährige am Sonntag beim Lauf in Düsseldorf. Gröschel verteidigte in persönlicher Bestzeit von 2:13:49 Stunden seinen Titel erfolgreich und verwies im Rennen den Neuseeländer Malcolm Hicks (2:13:51 Stunden) auf Rang zwei. Die erst am Samstag nachgemeldete Scherl kam nach 2:32:55 Stunden vor der Vorjahressiegerin Hiruni Kesara Wijayaratne aus Sri Lanka ins Ziel.

Während des Marathons mussten Rettungskräfte einen jungen Läufer wiederbeleben. Der 32 Jahre alte Mann sei am Sonntag unter "Reanimationsbedingungen" in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zuerst hatte die "Bild" berichtet. Demnach war der Jogger kurz nach Kilometer 20 zusammengebrochen. Insgesamt nahmen 20 000 Läufer am Marathon teil.