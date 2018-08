Olympiasiegerin Semenya startet bei Berliner ISTAF

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die zweimalige Olympiasiegerin Caster Semenya aus Südafrika wird beim Leichtathletik-Meeting ISTAF in Berlin über die nicht-olympischen 1000 Meter an den Start gehen. Die 27-Jährige habe ihre Teilnahme beim Rennen über die ungewohnte Strecke am kommenden Sonntag zugesagt, teilten die Veranstalter am Montag mit. Über die 800 Meter hatte Semenya 2012 und 2016 jeweils Olympia-Gold gewonnen.

Bei der WM 2009 in Berlin feierte sie ihren ersten großen internationalen Titel. "Ich fühle mich hier zu Hause, immer willkommen und geliebt", sagte Semenya der Mitteilung zufolge. Vergangenes Jahr hatte sie beim ISTAF über die ebenfalls unüblichen 600 Meter in der Weltrekordzeit von 1:21,77 Minuten gewonnen.

Für das Meeting drei Wochen nach Ende der Leichtathletik-EM im Berliner Olympiastadion haben insgesamt zwölf neue Europameister zugesagt. Diskus-Olympiasieger Robert Harting wird seine Karriere beenden.