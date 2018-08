Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Der neue Speerwurf-Europameister Thomas Röhler hat sich begeistert zu möglichen European Championships in vier Jahren in Berlin geäußert. "Ich finde die Idee super. Und ich würde als einer der Ersten die Bewerbungspapiere dafür unterschreiben", sagte der Olympiasieger aus Jena am Freitag auf einer Pressekonferenz in der Hauptstadt. Der Thüringer hatte am Vorabend bei der Leichtathletik-EM im Olympiastadion die Goldmedaille gewonnen; der Mannheimer Andreas Hofmann wurde Zweiter.

In Glasgow werden derzeit sechs weitere Europameisterschaften ausgetragen; dieses Multisportevent soll in vier Jahren seine zweite Auflage erleben. "Ich bin ein Stück weit überzeugt von diesem Format. Den Athleten gefällt das auch, die sind von dem Gesamt-Event begeistert", betonte Röhler. "Ich würde mich sehr freuen, wenn dieses Format durchhält und man dann auch das Budget dafür hat."

"Berlin sollte vielleicht darüber nachdenken, 2022 die ganzen European Championships auszurichten", hatte EM-Organisationschef Clemens Prokop am Vortag gesagt. "Sie haben sich als erfolgreiches Konzept erwiesen." Die Leichtathletik-EM als größtes Ereignis unter dem Dach dieser Multi-Event-Veranstaltung ist für 2020 nach Paris vergeben worden. Der Austragungsort für 2022 ist noch offen.