Berliner ISTAF zählt nun zum Leichtathletik-Erbe

Berlin (dpa/bb) - Das Internationale Stadionfest Berlin (ISTAF) wird für seine "herausragenden Beiträge zur weltweiten Entwicklung der Leichtathletik" ausgezeichnet. Das gab Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands IAAF, am Freitag in Yokohama bekannt. Das ISTAF werde zusammen mit "Weltklasse Zürich" als erstes Eintages-Meeting mit der im Dezember 2018 ins Leben gerufenen Ehrentafel "IAAF World Athletics Heritage Plaque" geehrt.

Zuvor wurden Leichtathletik-Legenden wie Emil Zatopek, Jesse Owens, Paavo Nurmi oder Fanny Blankers-Koen sowie Laufveranstaltungen wie der Athen- und Boston-Marathon als "Leichtathletik-Erbe" geehrt.

Das ISTAF wurde am 3. Juli 1921 zum ersten Mal veranstaltet und ist damit das älteste Leichtathletik-Meeting der Welt. Am 1. September wird die 78. Ausgabe im Olympiastadion stattfinden. In diesem Jahr wird das ISTAF zur Generalprobe für die Weltmeisterschaften, die knapp vier Wochen später in Doha ausgetragen werden.