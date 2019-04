Berliner Halbmarathon: Niederländerin verpasst Weltrekord

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die niederländische Europarekordlerin Sifan Hassan hat den angestrebten Weltrekord beim Berliner Halbmarathon verpasst. Zwar siegte die aus Äthiopien stammende 26-Jährige am Sonntag über die 21,0975 Kilometer mit einem Streckenrekord von 65:45 Minuten, lag aber deutlich über der weltweiten Bestmarke von 64:51 Minuten. Beste deutsche Läuferin wurde Fabienne Amrhein (MTG Mannheim) als Sechste mit einer persönlichen Bestzeit von 71:39, Marathon-Olympiastarterin Anna Hahner (SCC Berlin) schaffte es auf Rang elf.

Die beste deutsche Vorstellung im Rennen der Männer zeigte Richard Ringer (LC Rehlingen) bei seinem Halbmarathon-Debüt als starker Siebter. In 62:10 Minuten hatte der 30-Jährige jedoch wie erwartet keine Chance im Kampf um den Sieg. Den sicherte sich im Zielsprint der Kenianer William Wanjiku in 61:00 Minuten am Brandenburger Tor. Im Sekundenabstand folgten seine Landsleute Kilimo Rhonzas (61:01) und Alfred Ngeno (61:02), der als Tempomacher bis ins Ziel lief.

Der zweimalige Ironman-Weltmeister Patrick Lange, der seine Premiere im Halbmarathon zum Training nutzte, schaffte es in 69:37 Minuten als 54. über die Ziellinie. "Es war wirklich schön und die richtige Entscheidung, hier herzukommen. Das wird mir in den nächsten Monaten im Training sicher Auftrieb geben", sagte Triathlon-Star Lange.