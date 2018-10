Berlin-Marathon-Erfinder Horst Milde wird 80

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Horst Milde, "Erfinder" des Berlin-Marathons, feiert am 24. Oktober seinen 80. Geburtstag. 1974 organisierte er mit wenigen Helfern den Berliner Volksmarathon mit 286 Teilnehmern. Damit war der Grundstein für den Berlin-Marathon gelegt.

Milde steht für die Entwicklung der Laufbewegung in Berlin und Deutschland. Sieben Deutsche Meisterschaften initiierte der frühere 800-Meter-Läufer in Berlin. Er hat viele Entwicklungen gefördert und vorangetrieben.

So führte Milde als Erster in Europa die Chip-Zeitmessung beim Berlin-Marathon ein, die "Blaue Linie" feierte in der Hauptstadt 1990 ihre Premiere, Rollstuhlfahrer konnten 1981 zum ersten Mal an einem Marathon teilnehmen und die Inline-Skater feierten 1997 ihren Einstand.