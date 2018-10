Alina Reh gewinnt Berliner Great 10K-Lauf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Alina Reh vom SSV Ulm gewann am Sonntag den Berliner 10-kilometer-Lauf "The Bridgestone Great 10k" in starken 31:23 Minuten. Die erst 21 Jahre Athletin verbesserte ihren eigenen deutschen Rekord in der Altersklasse der unter 23-Jährigen. "Ich wollte in meinem letzten Saisonrennen noch einmal alles herausholen", sagte Alina Reh, die erst vor sieben Tagen in Köln ihre Halbmarathon-Bestzeit auf 69:31 verbessert hatte.

Bei den Männern überraschte der kenianischer Newcomer Vincent Kibet (19) in 27:21 Minuten und schob sich damit auf Platz vier in der aktuellen Jahresweltbestenliste. Bei sonnigem Wetter verzeichnete der Veranstalter 7312 Teilnehmer, unter ihnen auch Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen.