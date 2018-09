Pole Lisek gewinnt 14. Aachener Domspringen mit 5,90 Metern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Aachen (dpa) - Der polnische Stabhochspringer Piotr Lisek hat das 14. Aachener Domspringen gewonnen. Der 26 Jahre alte Vize-Weltmeister setzte sich am Mittwochabend bei der Veranstaltung am Katschberg vor 5000 Zuschauern mit 5,90 Metern gegen hochklassige Konkurrenz durch. Für den Polen war es der erste Erfolg in Aachen. Zweiter wurde Weltmeister und Vorjahressieger Sam Kendricks (USA) mit 5,70 Metern vor Shawn Barber (Kanada/5,60).

Der 33-jährige Leverkusener Tobias Scherbarth beendete mit 5,40 Metern und Platz vier seine Karriere. "Die Nähe zu den Zuschauern und die einmalige Atmosphäre, das spürt man in Aachen bei jedem Schritt Richtung Latte", sagte Scherbarth nach seinem letzten Wettkampf.