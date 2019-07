Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die Herren vom Alster Canoe Club haben die Hauptrunde der Kanupolo-Bundesliga auf dem siebten Platz beendet. Damit trifft das Team bei den deutschen Meisterschaften in zwei Wochen in Brandenburg an der Havel im Viertelfinale auf den KSVH Berlin (2.). Bei den Damen tritt Titelverteidiger ACC ebenfalls gegen den KSVH Berlin (7.) an. Gespielt wird im "Best of three"-Modus.